Von oben gut zu erkennen: Das Labyrinth aus Pflanzen sieht aus wie das Bundesland Bayern. Foto: Peter Kneffel/dpa (dpa)

Was man auch von oben sieht: Dieses Labyrinth hat die Form des Bundeslandes Bayern, auch die Flüsse sind sichtbar. Gepflanzt hat es das Ehepaar Corinne und Uli Ernst. Die beiden haben einen Bauernhof in Bayern und machen so etwas jedes Jahr. Aber jedes Mal denken sie sich etwas Neues für das Labyrinth aus.

Wenn man Eintritt bezahlt, darf man zwischen den hohen Pflanzen ein Suchspiel spielen und damit aus dem Labyrinth wieder herausfinden.