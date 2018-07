Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Superstars bleiben ohne WM-Titel

Auch die Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo haben noch nicht alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Der Weltmeister-Pokal fehlt bislang noch in ihrer Sammlung. Und das wird erst mal auch so bleiben.