Die Fußballer des FC Bayern jubeln mit einer Meisterschale aus Pappe. Foto: Andreas Gebert/dpa (dpa)

Das hat in der Bundesliga noch keine andere Mannschaft geschafft. Passend dazu trugen die Bayern-Spieler nach ihrem Sieg am Samstag T-Shirts mit einer großen Sechs darauf. Einer der Chefs beim FC Bayern sagte: „Ich glaube, was wir hier seit sechs Jahren erleben, ist einfach ein Traum.“

Der Franzose Franck Ribéry feiert mit den Bayern sogar schon seine achte Meisterschaft. Nur vier andere Bayern-Spieler haben den Titel schon so oft gewonnen.

Der Meister bekommt in der Bundesliga jedes Jahr eine große, silberne Schale. Die richtige Trophäe gab es am Samstag aber noch nicht. Die bekommen die Bayern erst am letzten Spieltag im Mai. Nun tanzten die Spieler erst mal mit einer Meisterschale aus Pappe durchs Stadion.

Während einige Spieler dieses Gefühl schon kennen, feierten andere ihre erste Meisterschaft. Dazu gehört der Abwehrspieler Niklas Süle. „Heute ist ein großer Tag für mich“, sagte er. „Wenn ich mich erinnere, dass ich mit 14 Jahren von zu Hause weg bin, mit 17 Profi wurde und hier jetzt stehe und deutscher Meister bin. Wahnsinn.“