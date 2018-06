Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Tanzende Lichter

Wenn Menschen in den Himmel starren und „aaah!“ und „oooh!“ rufen, liegt das oft an einem Feuerwerk. In der Stadt Hannover gibt es jedoch gerade etwas anderes am Himmel zu sehen: eine Drohnen-Lichtshow!