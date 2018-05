In ein Sammelalbum passen mehrere Hundert Fußballer-Bilder. Foto: Markus Scholz/dpa (dpa)

In der Stadt Hamburg in Norddeutschland haben sich am Samstag Hunderte Fans von Sammelbildern getroffen. Solche Tauschbörsen gibt es in mehreren Städten in Deutschland und im Internet.

Vor der Weltmeisterschaft in Russland versuchen die Sammler, ihre Hefte vollzukleben. „Mir fehlen noch 154 Karten. Ich habe jetzt aber genügend Doppelte“, erzählte zum Beispiel ein Junge in Hamburg. „Jetzt tausche ich nur noch, bis das Heft voll ist.“

Wer geschickt tauscht, muss nicht ganz so viel Geld ausgeben. Eine Tüte kostet dieses Mal 90 Cent. Ein Experte hat ausgerechnet: Um alle Bildchen für ein Album zu bekommen, müsste man ungefähr tausend Tütchen kaufen. Bei dem einen klappt es früher, bei dem anderen später. Mit dem Tauschen kann man also jede Menge Geld sparen.