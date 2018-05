Nicht im All, dafür in der Wüste: Astronauten üben für den Aufenthalt auf dem Mars. Foto: Florian Voggeneder/ÖWF/dpa (dpa)

Sie testeten, wie sich das Leben auf dem Planeten Mars anfühlen könnte. Und was man dafür braucht. Einen Raumanzug als Schutz zum Beispiel! Darin kann man essen und trinken. Und sogar auf die Toilette gehen. „Aber was macht man, wenn die Nase juckt?“, fragte sich einer der Teilnehmer. Denn den Helm absetzen und sich kratzen, das geht im All nicht. Der Versuch in der Wüste brachte eine Idee: Ein Schnuffeltuch im Helm ist die Lösung!

Das ist aber nur eine von vielen Ideen und Tests. In der Wüste bauten die Forscher auch ein aufblasbares Gewächshaus auf, in dem sie Rettich pflanzten. Und sie testeten Fahrzeuge mit Elektro-Antrieb.

Bisher waren noch keine Menschen auf dem Mars. Experten arbeiten aber daran, damit es in einigen Jahren oder Jahrzehnten so weit sein könnte.