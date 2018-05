Vor der WM trainieren die deutschen Fußballer auch gegen eine Jugendmannschaft. Foto: Christian Charisius/dpa (dpa)

Die Deutschen bereiten sich gerade im Norden Italiens auf die WM vor. Sie spielten dabei aber zuletzt nicht gegen ein anderes Land, sondern gegen Fußballer aus Deutschland. Extra für das Trainingslager kam die deutsche U20-Mannschaft nach Italien.

Die Spieler in diesem Team sind höchstens 21 Jahre alt. Sie haben für das Trainingslager eine wichtige Aufgabe: Sie sollen so spielen wie die ersten Gegner der deutschen Mannschaft, also zum Beispiel mit einer ähnlichen Taktik.

Die ersten deutschen Gegner bei der WM sind außer Mexiko noch Schweden und Südkorea. Das Turnier geht am 14. Juni los. Vorher hat Deutschland aber noch richtige Testspiele: Am Samstag trifft die Mannschaft auf das Team aus unserem Nachbarland Österreich.