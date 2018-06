Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Teures Eis, billiges Eis

Mhm, Eis schmeckt im Sommer besonders gut. Doch so ein Eis ist in manchen Ländern in Europa richtig teuer. Zum Beispiel in unseren Nachbarländern Dänemark oder Schweiz.