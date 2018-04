Thomas Müller steht mit dem FC Bayern im Halbfinale der Champions League. Foto: Sven Hoppe/dpa (dpa)

In diesem europäischen Wettbewerb sind nur noch wenige Mannschaften übrig. Der nächste Gegner der Bayern wird am Freitag ausgelost. Zur Auswahl stehen noch der Verein Real Madrid, der FC Liverpool und der Verein AS Rom. Gegen einen der Vereine müssen die Bayern in knapp zwei Wochen ran.

Welches dieser Teams ihm am liebsten wäre, sagte Bayern-Kapitän Thomas Müller nicht. „Es gibt keine Mannschaft, die man lieber hat“, sagte er. Sein Team-Kollege Arjen Robben erklärte: „Wenn wir einen guten Tag haben, können wir jeden schlagen.“