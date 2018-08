Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Tiersitter passen in den Ferien auf

Eine Woche in die Berge, ein langes Wochenende am Meer: Viele Menschen nutzen den schönen Sommer, um ein paar Tage wegzufahren. Doch was passiert in dieser Zeit mit den Haustieren? Schließlich kann man die Tiere nicht einfach alleine lassen.