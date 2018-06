In einem Satelliten soll ein Gewächshaus mit Tomatenkeimen im All kreisen. Foto: Carmen Jaspersen/dpa (dpa)

„Es ist schon ein Erfolg, wenn sie keimen und ein bisschen wachsen. Eine Frucht wäre perfekt“, erklärt ein Wissenschaftler. Denn für die Tomaten wird es nicht einfach. In einem Versuch wird so getan, als müssten sie auf dem Mond wachsen. In einem anderen, als seien sie auf dem Mars. 16 Kameras werden die Pflanzen in ihrem speziellen Gewächshaus eineinhalb Jahre beobachten.

Und wozu ist das gut? Die Wissenschaftler wollen herausfinden, ob es irgendwann möglich ist, Pflanzen auf dem Mond oder dem noch weiter entfernten Mars anzubauen - ohne dafür Nachschub von der Erde zu brauchen.