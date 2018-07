Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Tomatensorten aus aller Welt

Rot, gelb, grün, blau und schwarz, so unterschiedliche Farben können Tomaten haben. Auch können sie geformt sein wie Birnen, kleine Flaschen oder Eier. Und so groß wie Honigmelonen oder so klein wie Johannisbeeren sein. Solche Tomaten gibt es meist nicht im Supermarkt zu kaufen.