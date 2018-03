Hurra, ein Einhorn mit Geschenken im Bauch! Foto: Arne Bänsch/dpa (dpa)

Wie beim Topfschlagen müssen die Kinder dann mit einem Stab auf die Figur einschlagen - bis sie kaputt geht. Dann purzeln die Geschenke heraus und es heißt: schnell aufsammeln!

Ursprünglich kommt dieser Brauch aus dem Land Mexiko. Dort werden die Piñatas vor allem in der Weihnachtszeit aufgehängt. Mittlerweile basteln aber auch Leute in Deutschland die Figuren - etwa an Ostern.