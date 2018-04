Für Fußball-Trainer Niko Kovac ist der DFB-Pokal ein doppeltes Finale, denn es ist sein letztes Spiel mit Eintracht Frankfurt. Foto: Ina Fassbender/dpa (dpa)

Ein Einzug ins Halbfinale gelang Eintracht Frankfurt mit einem 1:0 gegen das Team von Schalke 04. Bayern München schaffte sogar ein 6:2 gegen Bayer Leverkusen. Niko Kovac meint, die Bayern seien ganz schön stark. „Man hat gesehen, welche Dominanz die Bayern am Dienstag hatten.“

Niko Kovac will über das spezielle Fußball-Spiel noch nicht sprechen. Das Pokal-Finale ist auch erst in einem Monat. Vielleicht verrät er bis dahin noch etwas. Das Finale wird auch das letzte Spiel von Niko Kovac mit seinem alten Team sein. Am 1. Juli legt er in München los.