Die meisten Trainer glauben, dass der FC Bayern wieder deutscher Meister wird. Foto: Peter Kneffel/dpa (dpa)

Auch in diesem Jahr tippen die Trainer der Bundesliga-Teams auf den FC Bayern als Meister. Das kam bei einer Umfrage heraus. 15 von 18 Trainern glauben: Die Bayern schaffen es auch dieses Mal.

Und wer kann den Bayern gefährlich werden? In den letzten Jahren landeten verschiedene Teams auf Platz zwei: der FC Schalke 04, RB Leipzig, Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg. Manche Fachleute erwarten in dieser Saison wieder einen Zweikampf zwischen den Bayern und Dortmund. Wer wohl am Ende ganz oben in der Tabelle steht? (dpa)