Trainerin für Filmtiere: „Man muss Leckerlis haben“

Ein fliegender Hund? Den wollen die Kinder von Papa Moll unbedingt sehen. Also geht es ab in den Zirkus. Und damit beginnt der Trubel im neuen Kino-Film „Papa Moll und die Entführung des fliegenden Hundes“. Wir haben mit der Tier-Trainerin Tatjana Zimek gesprochen und erfahren, welche Hunde gute Schauspieler sind und was passiert, wenn die Tiere mal keine Lust haben.