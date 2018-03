Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Trainieren trotz Kälte

Die Fußballer des FC Bayern München trugen am Montag Mützen, Schals und dicke Jacken. In der Stadt München war es bitterkalt. Trotzdem mussten die Stars trainieren. Die Spieler bereiteten sich auf ein wichtiges Spiel in der Champions League vor.