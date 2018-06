Der Schauspieler Rufus Beck würde gern mal die Erde vom All aus sehen. Foto: Caroline Seidel/dpa (dpa)

Jetzt erzählte er, dass er gern mal ins All möchte. „Eine Reise, auf der man sich unsere Erde 400 oder 500 Kilometer entfernt anschauen kann, wäre eine außergewöhnliche Erfahrung“, sagte er Reportern.

Jetzt erzählt Rufus Beck erst mal in einem neuen Film, wie toll der Himmel an verschiedenen Stellen der Erde nachts aussieht. Der Film „Sternenjäger - Abenteuer Nachthimmel“ kommt am Donnerstag in die Kinos.