An diesem Montag treffen sich die Präsidenten Wladimir Putin aus Russland (links) und Donald Trump aus den USA. Foto: Evan Vucci/AP/dpa (dpa)

Warum treffen sich die beiden nicht in den USA oder Russland?

Die Stimmung zwischen den beiden Ländern ist seit längerer Zeit schlecht. Auch deshalb wurde das Treffen wohl an einem neutralen Ort geplant. In Helsinki in Nordeuropa haben schon häufiger Politiker aus den USA und Russland verhandelt.

Worum geht es bei dem Treffen?

Die beiden Politiker könnten über jede Menge Themen sprechen. In den USA geht es gerade viel um die Präsidenten-Wahl vor zwei Jahren. Ermittler werfen Russland vor, die Wahl in den USA beeinflusst zu haben. Russland streitet das ab. Außerdem könnte es um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gehen. Denn Russland mischt sich in einen Bürgerkrieg im Osten seines Nachbarlandes ein. Dabei sind schon viele Menschen gestorben. Zudem streiten die Länder darüber, zu welchem Land die Halbinsel Krim gehören sollte.

Was sagen andere zu dem Treffen?

Viele Leute hoffen, dass sich die schlechte Stimmung zwischen Russland und den USA wieder etwas entspannt. Ein Politiker aus Russland sagte zum Beispiel: „Das Treffen sollte der Auftakt werden für einen Neuanfang in unseren Beziehungen.“ Auch ein deutscher Politiker sagte: Es sei immer gut, miteinander zu reden. Manche Leute befürchten aber auch, dass Donald Trump Dinge vereinbart, ohne sie mit befreundeten Ländern abzusprechen.