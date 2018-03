Luc Ackermann springt einen Salto mit dem Motorrad. Foto: Christophe Gateau/dpa (dpa)

Beim Backflip fährt der Fahrer eine Rampe hoch, springt oben in die Luft und dreht mit dem Motorrad einen Salto. Luc Ackermann zeigte am Samstag bei einem großen Wettbewerb in der Stadt Berlin sogar einen doppelten Backflip! Damit erzielte er einen tollen Erfolg: Der 20-Jährige landete als bester Fahrer auf dem ersten Platz.