Diese beiden Politiker wollen sich bald treffen und könnten dann einen Streit beenden. Foto: Evan Vucci/Wong Maye-E/AP/dpa (dpa)

Das Treffen soll bis zum Mai stattfinden. Das kündigte die Regierung in den USA am Donnerstag an. Viele Menschen hoffen nun, dass sich das Verhältnis zwischen beiden Ländern dann bessern könnte.

Das wäre wichtig, denn in dem Streit geht es unter anderem um gefährliche Waffen. In einem Vertrag ist geregelt, dass nur wenige Länder auf der Welt Atomwaffen besitzen dürfen. Nordkorea gehört nicht dazu, hat aber trotzdem solche Raketen entwickelt.

Das Land hat dafür schon Strafen bekommen. Ob Kim Jong Un bereit ist, diese Atomwaffen abzuschaffen, könnte sich in dem geplanten Treffen vielleicht klären.