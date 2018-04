Passend zu Ostern bauten die Menschen keine Schneemänner, sondern Schneehasen. Foto: Federico Gambarini/dpa (dpa)

Dem Wetter war dieser Wunsch aber vollkommen egal: Vor allem im Nordosten von Deutschland schneite es über die Ostertage heftig. Statt draußen Ostereier zu suchen, konnte man eher Schneehasen bauen.

Experten sagen jedoch: Mit diesem Winterwetter ist bald Schluss. Die Woche startete zwar noch frisch und regnerisch. Doch die Experten meinen: Spätestens am Wochenende soll es überall in Deutschland frühlingshaft warm werden. An manchen Orten könnten dann sogar 25 Grad Celsius möglich sein.