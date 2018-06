Derzeit dürfen die Türken in Deutschland wählen - und zwar das Parlament und den Präsidenten in der Türkei. Foto: Kay Nietfeld/dpa (dpa)

Der nächste Bundestag wird wohl erst im Jahr 2021 gewählt. Derzeit werden aber ein türkisches Parlament und ein türkischer Präsident bestimmt. Wählen dürfen dabei auch die mehr als eine Million Menschen mit türkischem Pass, die in Deutschland leben.

Zur Abstimmung gehen die Türken zum Beispiel in die türkische Botschaft oder in türkische Konsulate hier. An einigen Orten bildeten sich am ersten Wahltag lange Schlangen. Zwei Wochen lang dürfen die Türken abstimmen. Danach wählen auch die Menschen in der Türkei.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan will gerne weiter regieren. Ob er das schafft, ist noch nicht klar. In Deutschland hat er viele Unterstützer. Andere mögen Recep Tayyip Erdoğan aber auch nicht. Das liegt zum Beispiel daran, dass er hart gegen seine Gegner vorgeht. Einige mussten sogar ins Gefängnis oder haben ihre Arbeit verloren.