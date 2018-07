Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Turmfalke überlebt Sturz in die Tiefe

Hauptsache hoch! Ungefähr so suchen Turmfalken ihre Brutplätze aus. Turmfalken nisten also gerne an Kirchtürmen, Masten und anderen hohen Bauten. In einem Ort im Bundesland Brandenburg haben sich Turmfalken im Rathaus-Turm niedergelassen.