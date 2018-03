Auf dem Dorfplatz in Großpösna gibt es derzeit eine Häschenschule. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa (dpa)

Einen ganz besonders schönen Brunnen gibt es etwa in Großpösna. Das ist eine Gemeinde im Bundesland Sachsen. Neben diesem Brunnen befindet sich auch noch eine Häschenschule. Da sitzen große Hasen-Figuren auf dem Dorfplatz.

Osterhasen gibt es derzeit an fast jeder Ecke. Oft sind sie ganz klassisch aus Schokolade. In der Stadt Steinach in dem Bundesland Thüringen gibt es auch Hasen und Schafe aus Papiermaché.

Die Tiere werden aus einer geheimen Rezeptur hergestellt. Das Besondere dabei: Die Figuren sind innen hohl. So kann man sie mit Süßigkeiten befüllen und zum Beispiel verschenken.