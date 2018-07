Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Überschwemmungen nach einem Unwetter

Normalerweise fahren auf dieser Straße Autos. Doch jetzt kommen hier nur noch Boote gut voran. Im Land Japan in Asien hat es in den vergangenen Tagen viel heftiger geregnet als es normal ist. Es gab Überschwemmungen. Bäume stürzten um. Und an manchen Orten weichte die Erde auf und es gab Erdrutsche.