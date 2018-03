Der Lawinenhund sucht Menschen, die von Schnee verschüttet sind. Hier macht er bei einer Übung mit. Foto: Matthias Balk/dpa (dpa)

Am Mittwoch war der Hund aber nicht im Noteinsatz. Er machte bei einer Übung von der Polizei und der Bergwacht mit. Damit im Notfall jeder weiß, was zu tun ist.

Bei der Übung wurde unter anderem ein Mensch in einer gesicherten Schnee-Höhle vergraben, erklärt Florian Lotter von der Bergwacht des Bundeslands Bayern. Der Hund suche dann nach dem Geruch des Menschen, der aus dem Schnee aufsteigt. „Riecht er das, schlägt er an und fängt an zu buddeln“, sagt Florian Lotter.

Dann machen sich die Helfer an die Arbeit. Sie buddeln den Menschen mit speziellen Schaufeln aus. „Das kann sehr tief sein“, sagt der Fachmann. Er kennt Fälle, wo jemand vier Meter unter dem Schnee lag.

Bei der Übung war auch ein Hubschrauber dabei. Denn häufig werden Menschen, die aus dem Schnee gerettet werden, damit ins Krankenhaus geflogen.