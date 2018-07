Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Um die Wette retten

Sprinten, schwimmen, retten: In diesen Disziplinen treten seit Donnerstag Rettungsschwimmer gegeneinander an. Athleten aus mehreren Ländern zeigen in der Ostsee ihr Können.