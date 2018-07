Wo werden Flüchtlinge untergebracht, wenn sie in Deutschland ankommen? Dafür soll es bald neue Regeln geben. Foto: Daniel Karmann/dpa (dpa)

Das Wort klingt ein wenig kompliziert: Tran-sit-zen-tren. Und tatsächlich gibt es gerade viel Aufregung darum. Denn Politiker haben in der Nacht zum Dienstag beschlossen, dass Transitzentren in Deutschland entstehen sollen.

Doch für wen sollen diese Einrichtungen sein? Es geht dabei um Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Die meisten haben eine weite Reise hinter sich. Sie fahren zum Beispiel von Afrika aus mit Booten über das Mittelmeer. Bis die Flüchtlinge in Deutschland ankommen, müssen sie noch durch andere Länder in Europa.

Die Flüchtlinge müssen bei uns einen Asyl-Antrag stellen, wenn sie bleiben wollen. Aber nicht alle bekommen die Erlaubnis. Das hängt zum Beispiel damit zusammen, aus welchem Land die Menschen stammen. Auch wenn Flüchtlinge schon in einem anderen Land einen solchen Antrag gestellt haben, dürfen sie nicht bleiben.

Bisher werden die Flüchtlinge in Einrichtungen in verschiedenen Städten untergebracht. Bis über einen Antrag entschieden wird, dauert es oft Wochen oder Monate, sagt der Politik-Experte Raphael Bossong. Der Ablauf soll sich nun ändern.

Die Regierung plant, die Transitzentren an der Grenze von Deutschland einzurichten. Dort sollen Flüchtlinge untergebracht werden, noch bevor sie richtig in Deutschland angekommen sind. „Dort wird dann geprüft, ob jemand das Recht hat, Asyl zu beantragen“, sagt Raphael Bossong. „Und das sehr viel schneller als bisher.“

In dieser Zeit müssen die Flüchtlinge in den Zentren bleiben. „Erst später werden sie auf verschiedene Städte in Deutschland verteilt. Oder sie werden zurückgeschickt“, sagt der Experte.

Die Politiker der Regierung hatten zuletzt heftig darüber gestritten, wie sie mit Flüchtlingen umgeben sollen. Einige Experten glauben jedoch nicht, dass sich die Zentren so umsetzen lassen. Manche finden außerdem, Flüchtlinge sollten besser behandelt werden.