Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Unbeliebtes, kleines Finale

Sie stehen in einem Finale, zumindest in einem kleinen. Trotzdem freuen sich die Fußballer aus Belgien und England nicht so richtig darauf. „Es fällt schwer, dieses Spiel zu spielen. Aber wir müssen es ja tun“, sagte zum Beispiel der belgische Torwart.