Drei Kinder zeigen sich Münzen. Foto: Patrick Seeger/dpa (dpa)

Das wollten auch Fachleute wissen und haben Eltern in Deutschland gefragt: Wie hoch ist das Taschengeld für ihre Kinder im Alter zwischen sechs und neun Jahren? Über das Ergebnis berichteten die Fachleute am Dienstag: In der Woche bekommen Kinder derzeit ungefähr 3,50 Euro Taschengeld.

Allerdings ist das nur ein Mittelwert. Das heißt: Einige bekommen auch etwas mehr und andere dagegen etwas weniger. Manche Kinder kriegen sogar überhaupt kein Taschengeld. Die Fachleute fanden auch heraus: Häufig bekommen Jungen etwas mehr Geld als Mädchen.