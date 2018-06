Yasna war ziemlich aufgeregt als sie Astronaut Alexander Gerst eine Frage stellen durfte. Foto: Henning Kaiser/dpa (dpa)

Der berühmte Astronaut heißt Alexander Gerst. Er ist für einige Monate auf der Raumstation ISS im All und macht dort viele Experimente. Am Mittwoch unterhielt er sich von dort aus über Funk mit Schülerinnen und Schülern. Dabei war er auf einer Video-Leinwand zu sehen.

Auch die elfjährige Yasna durfte eine Frage stellen. Dabei war sie ziemlich aufgeregt, wie sie danach erzählte. Alexander Gerst erklärte ihr, dass sich der Körper im All verändert. Deshalb machen die Astronauten viel Sport, um gesund zu bleiben.

Yasna mag das Weltall. „Es sieht alles so schön aus da oben“, findet sie. Selbst ins All reisen möchte sie aber nicht. Die Kapsel für den Flug zur Raumstation wäre ihr zu eng für die lange Reise.

Der 14-jährige Max hingegen würde gerne ins All. „Ich finde spannend, dass der Weltraum unendlich groß ist und dass man nicht herausfinden kann, was am Ende ist“, sagte er hinterher. Nach etwa elf Minuten war die Befragung wieder vorbei.