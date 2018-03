In diesem Umschlag befindet sich kein Brief, sondern Schmetterlinge. Foto: Christoph Schmidt/Wilhelma/dpa (dpa)

Während wir Menschen mit Zügen, Flugzeugen oder Autos reisen, sind diese Schmetterlinge in Briefumschlägen unterwegs. Die 320 Falter haben keinen sehr weiten Weg hinter sich. Vom botanischen Garten in der Stadt Augsburg ging es nach Stuttgart, in den Zoo Wilhelma.

„In der Frühe um 6.00 Uhr haben wir begonnen, die Falter einzusammeln“, erklärte der Leiter des botanischen Gartens in Augsburg. „Im Dunkeln sind sie noch nicht so aktiv. Da lassen sie sich leichter einfangen.“

In den Umschlägen sind die Schmetterlinge sicher. Sie halten auf der Reise still und flattern nicht umher. So können sie sich nicht verletzen. Obwohl die Schmetterlinge in Briefumschlägen stecken, werden sie nicht per Post verschickt, sondern anders transportiert. Briefmarken sind also unnötig.