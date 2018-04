Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Unwetter im warmen April

Das Unwetter dauerte nur etwas mehr als eine Stunde. Doch diese kurze Zeit hatte es in sich. Im Westen von Deutschland regnete es in der Nacht auf Montag so heftig, dass ganze Straßen überflutet wurden. Teilweise hagelte und blitzte es.