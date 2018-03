An einem Strand in Australien liegt eine der ältesten Flaschenpost-Sendungen - und zwar von 1886. Foto: Kym Illman/AAP/dpa (dpa)

Eine Spaziergängerin fand sie im Januar an einem einsamen Strand in dem Land Australien.

In der Flasche steckte ein gedrucktes Formular in deutscher Sprache. Als Datum ist darauf der 12. Juni 1886 notiert.

Die Flaschenpost ist also fast 132 Jahre alt. So alte Nachrichten per Flaschenpost sind sehr selten.

Jetzt kam heraus: Die Flasche hatten Wissenschaftler eines deutschen Forschungsschiffs in den Indischen Ozean geworfen. So wollten sie etwas über die Strömungen im Meer herausfinden.

Deshalb baten sie den Finder, eine Antwort zu schicken. Damit hat es nun aber sehr lange gedauert.