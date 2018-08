Die Strände in Deutschland sind gerade ziemlich voll. Foto: Markus Scholz/dpa (dpa)

Ein Reise-Experte sagte: Bei schönem Sommerwetter machen viele Leute lieber im eigenen Land Urlaub, anstatt in andere Länder zu reisen. Auch andere Fachleute berichteten: Gerade entscheiden sich viele Leute für einen Urlaub in Deutschland. Sie fahren zum Beispiel an die Nordsee anstatt zum Mittelmeer.

Die Strände können da schon mal ziemlich voll sein. An dem Sommerwetter wird sich bei uns auch in den nächsten Tagen nicht viel ändern. Wetter-Experten rechnen damit, dass es auch am Wochenende sehr warm und trocken bleibt.