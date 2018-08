Wie viel Wasser fließt in dem Baum? Das kann man mit diesen Kabeln messen. Foto: Peter Kneffel/dpa (dpa)

50 Bäume haben sie dafür in einem Versuchsfeld im Bundesland Bayern verkabelt. Über den Stämmen ist ein großes Dach gespannt. So bekommen die Baumwurzeln keinen Regen ab. Denn die Forscher wollen herausfinden, wie es den verschiedenen Baum-Arten mit der Trockenheit geht. Also welche Bäume mit dem Wassermangel besser zurechtkommen und welche weniger gut. „Die Fichte leidet bei Trockenheit stark“, sagt einer der Forscher.

In Zukunft könnten aber viele Sommer in Deutschland sehr trocken sein. Die Forscher wollen den Förstern dabei helfen, dafür die passenden Baum-Arten auszuwählen.