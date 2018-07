Ob sich Superstar Neymar hier wirklich so sehr wehgetan hat? Foto: Andre Penner/AP/dpa (dpa)

Auweia, der hat sich bestimmt sehr wehgetan. Oder etwa doch nicht? Bei der Fußball-WM in Russland gab es solche Momente zuletzt häufiger.

Oft ging es dabei auch um Superstar Neymar aus Brasilien. Am Montag zog seine Mannschaft gegen Mexiko ins Viertelfinale ein. Nach einem leichten Tritt eines Gegenspielers wälzte sich Neymar auf dem Boden hin und her. Es sah so aus, als hätte er sich schlimm verletzt. Kurz darauf spurtete er wieder über den Platz, als sei nichts gewesen.

Fußball-Fans ärgern sich häufig über solche Aktionen. Sie werfen Neymar und anderen Spielern vor, sie würden schauspielern. Vielleicht wollen sie den Schiedsrichter dazu bringen, dem Gegner eine Gelbe Karte zu geben. Oder es vergeht einfach nur etwas Zeit, wenn das eigene Team in Führung liegt.

Warum sich Neymar nach Zweikämpfen so oft auf dem Boden wälzt, bleibt rätselhaft. Der Trainer der gegnerischen Mannschaft sagte: „Das ist ein schlechtes Beispiel für die ganze Welt und all die Kinder vor dem Fernseher.“ Neymar selbst äußerte sich nach dem Spiel nur knapp. „Es hat schon sehr wehgetan“, sagte der Superstar.