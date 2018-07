Verreisen kostet Geld, nicht alle Leute können sich das leisten. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Manche Leute können sich einen Urlaub nicht leisten. Sie haben zum Beispiel kein Geld für Zugfahrkarten oder eine Woche im Hotel. Häufiger ist das in Familien so, wo nur ein Elternteil für die Kinder da ist. Das berichteten Experten am Donnerstag.

Die Fachleute sagten aber auch, die Lage habe sich etwas verbessert: Noch vor einigen Jahren konnten sich weniger Menschen eine Urlaubsreise leisten. Wenn man Deutschland mit anderen Ländern in Europa vergleicht, sieht man auch: Dort hatten deutlich weniger Leute Geld für eine Ferienreise.