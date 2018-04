Der Künstler Stephan Hann macht Kleider aus ungewöhnlichen Materialien, zum Beispiel aus Plastiktüten. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (dpa)

Sie sind gerade in einem Museum in der Stadt Augsburg zu sehen. Augsburg liegt im Süden Deutschlands. Der Künstler hinter den verrückten Kleidern heißt Stephan Hann. Die Materialien, die er nutzt, machen die Kleider besonders. Es sind viele Dinge, die sonst achtlos weggeschmissen werden. Stephan Hann gibt ihnen so einen neuen Wert.