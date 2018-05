Die Deutsche Bank hat ihr Hauptgebäude in der Stadt Frankfurt, aber Geschäfte macht sie in der ganzen Welt. Foto: Boris Roessler/dpa (dpa)

In diesem Fall gibt es eine Menge Leute, die sogar sehr unzufrieden sind mit diesen Millionen. Die Rede ist von den Eigentümern der Deutschen Bank. Die Firma hat früher viel mehr Geld verdient. Doch jetzt hat sie seit einigen Jahren Probleme.

Aber warum interessiert das so viele Leute? Der Experte Hans-Peter Burghof sagt: Banken sind wichtig, damit unsere Wirtschaft funktioniert. Bei ihnen legen Leute Geld an. Gleichzeitig verleihen Banken Geld an Leute, die damit etwas machen wollen: etwa eine Firma gründen oder neue Maschinen kaufen.

Banken und Sparkassen gibt es viele in Deutschland. Aber die Deutsche Bank die größte! Außerdem sagt der Experte: „Die Deutsche Bank ist die einzig wirklich große Bank in Deutschland, die auch weltweit vertreten ist.“

Das ist wichtig für eine Menge Firmen in Deutschland. Denn Unternehmen wollen ihre Waren oft auch in andere Länder verkaufen. „Autos, Kleidung, Schokolade von hier - all das findet man rund um den Globus“, sagt der Experte. Dabei hilft es den Firmen, wenn sie auch im Ausland mit einer deutschen Bank zusammenarbeiten können.

Wenn also ausgerechnet die größte deutsche Bank Probleme hat, schauen sich viele Leute die Pläne der Bank genau an. Am Donnerstag kündigte der neue Chef der Deutschen Bank an: Er will sparen und Tausende Arbeitsplätze streichen. Viele Menschen werden also ihre Arbeit verlieren. Der Chef hofft, dass die Bank dadurch wieder mehr Millionen verdient.