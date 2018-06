Hier sind deutschen Fußballer in den nächsten Wochen zu Hause. Foto: Emile Alain Ducke/dpa (dpa)

In den nächsten Tagen und Wochen sind hier die Fußballer der deutschen Nationalmannschaft zu Hause. Sie wohnen in einem etwas abgelegenen Hotel am Rande eines Wäldchens. 72 Zimmer sind für die deutsche Mannschaft reserviert. Es gibt ein großes Schwimmbecken und jede Menge Platz zum Erholen.

An diesem Dienstag reisen Spieler und Trainer nach Russland. Dort beginnt am Donnerstag die Weltmeisterschaft. Die deutsche Mannschaft spielt am Sonntag in Moskau gegen Mexiko. Bis zum Stadion brauchen die Deutschen weniger als eine Stunde.

Für den deutschen Trainer Joachim Löw ist vor allem die Ruhe wichtig: "Reisen, Verkehr, das alltägliche Leben – von all dem dürfen wir uns nicht ablenken lassen", sagte er vor der Abreise.