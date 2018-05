Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Viel Spannung zwischen Himmel und Erde

In den letzten Tagen hat es in einigen Teilen Deutschlands mächtig gerumpelt. Bei mehreren Gewittern donnerte es und Blitze zuckten über den Himmel - zum Beispiel in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen.