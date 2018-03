Am Wochenende kann es auf den Straßen voll werden: Dann beginnen in vielen Bundesländern die Osterferien. Foto: Roland Weihrauch/dpa (dpa)

Deshalb sind am Wochenende besonders viele Menschen mit dem Auto unterwegs. Verkehrsexperten rechnen schon am Freitag mit viel Verkehr überall dort, wo auch viele Menschen wohnen wie etwa im Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Am Samstag erwarten die Experten hingegen, mehr Verkehr auf den Fernstraßen - insbesondere auf den Autobahnen in Richtung Alpen und Süden sowie nach Norden in Richtung Küste.

Wenn so viele Leute gleichzeitig unterwegs sind, kommt es häufig zu Staus. Dann kommen die Autofahrer nur noch langsam voran. Experten raten deshalb: Wer Staus vermeiden will, fährt besser erst am Sonntag los. Dann rechnen die Experten mit weniger Verkehrsproblemen.