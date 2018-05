Bei einem Wirbelsturm abgedeckte Hausdächer im Raum Viersen in Nordrhein-Westfalen. Foto: Marius Becker (dpa)

Wetter-Experten sagen, es war ein Tornado. Das ist ein sehr starker Wirbelwind, der sich um eine aufrechte Achse dreht.

Einer der Fachmänner spricht von einem „Wolken-Rüssel“. Denn Tornados sehen aus, also reiche die Wolke mit einem Rüssel bis runter auf die Erde.

Tornados können sehr gefährlich werden, weil sie Sachen herumschleudern können. Der Tornado am Mittwoch nahe der Stadt Viersen deckte etliche Dächer ab. Bäume knickten um, Gegenstände flogen durch die Luft. Und zwei Menschen wurden verletzt. „Ruckzuck, in fünf Minuten war es vorbei“, erzählte eine Frau.

Danach räumten die Leute auf. Hunderte Feuerwehrleute und Helfer packten mit an. Dachdecker rückten an, um beschädigte Dächer schnell mit Folie abzudecken. Zum Glück ist kein Haus so kaputt, dass es einstürzen könnte.