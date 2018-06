Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Viel zu tun vor dem Start ins All

Alexander Gerst ist gerade auf einem besonderen Bahnhof. Dort starten keine Züge, sondern Raketen! Mit einer will der Astronaut am Mittwoch in den Weltraum. Vorher hat er alle Hände voll zu tun.