Das Angebot an Erdbeeren ist derzeit riesig. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa (dpa)

Der Grund dafür ist einfach: Durch das sonnige und warme Wetter wachsen die Früchte besonders schnell. Viele Erdbeeren reifen früher als sonst. Einige Bauern kommen deshalb kaum mit der Ernte nach - so ist es aktuell beispielsweise im Bundesland Niedersachsen.

Das Angebot an Erdbeeren ist also schon zum Start der Erntezeit besonders groß. Und das wirkt sich auf den Preis der Früchte aus. Käufer bekommen Erdbeeren derzeit besonders günstig. Sie können also für ihr Geld mehr Früchte kaufen als sonst.