In der Stadt Glasgow werden in den nächsten Tagen mehrere Europameisterschaften auf einmal ausgetragen. Foto: Robert Perry/EPA/dpa (dpa)

In der Stadt Glasgow in Schottland kämpfen die Sportler bei Europameisterschaften um die ersten Plätze. Und das nicht nur in einer Sportart, sondern gleich in mehreren.

Am Donnerstag legen unter anderem die Turnerinnen los. Am Freitag starten die Wettkämpfe im Schwimmen. Auch die Sportarten Golf, Radsport, Rudern und Triathlon stehen auf dem Programm.

In der deutschen Hauptstadt Berlin beginnen außerdem am Montag die Europameisterschaften in der Leichtathletik. Dass die Europameisterschaften gleichzeitig stattfinden, ist kein Zufall. Die Organisatoren hoffen, dass sie so mehr Zuschauer anlocken.