Viele Kinobesucher wollen den schwarzen Superhelden sehen

Superhelden haben immer besonders coole Kleidung. In dem Film „Black Panther“ kann sich die Hauptfigur T'Challa in einen Helden mit einem schwarzen Anzug und einer Panther-Maske verwandeln. Der Name des Films „Black Panther“ heißt auf Deutsch übersetzt schwarzer Panther. Wenn du den Film ohne deine Eltern sehen willst, musst du aber mindestens zwölf Jahre alt sein.