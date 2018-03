Im Bundesland Thüringen fehlten in vielen Halbjahres-Zeugnissen einige Noten. Foto: Sebastian Gollnow/dpa (dpa)

Aber im Bundesland Thüringen hat das nicht bei allen geklappt: Im Halbjahres-Zeugnis fehlten bei vielen Schülern in einem der Fächer die Noten. Vor allem in Kunst und Musik gab es Lücken. Das war in insgesamt 600 Klassen so!

Der Grund: An vielen Schulen unterrichteten zu wenige Lehrer. Deshalb fiel der Unterricht oft aus. Und deshalb konnten keine Noten vergeben werden. Die Regierung in Thüringen erwartet aber, dass es am Ende des Schuljahres weniger Lücken in den Zeugnissen geben wird.